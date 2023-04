Les pronos hippiques du dimanche 30 avril 2023

Le Quinté+ du dimanche 30 avril est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 30 AVRIL

Mathieu Zaccagnini

11 Gaidar (FAVORI)

Il se plait dans cette catégorie et il dépend d'un entraîneur redoutable. Un rachat de sa part est attendu.

7 Amboise (OUTSIDER)

Elle vient d'effectuer une course de rentrée encourageante et elle fait preuve d'une belle régularité depuis le début de sa carrière. On tente le coup.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 13 Great Rotation doit bien faire dans cette course. Il connait une belle réussite dans cette catégorie et il a décroché un bon numéro dans les stalles.

LE PARI DU JOUR

Il a réussi au plus haut niveau et il affronte une opposition dans ses cordes. Il peut s'imposer pour son retour en compétition.

PARI DE FOLIE

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 10 : 4 Sylver Samba

Elle aligne les bonnes sorties actuellement et elle est associée à Maxime Guyon pour cette course. Attention à elle.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport