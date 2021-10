Les pronos hippiques du dimanche 31 octobre 2021

Le Quinté+ du dimanche 31 octobre est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 31 OCTOBRE

Frédéric Kita

6 Afterglow (FAVORITE)

La favorite de Frédéric Kita est le 6 Afterglow, restant sur un facile succès en Province.

8 Circe (OUTSIDER)

Son outsider est le 8 Circe, brillante lauréate dernièrement sur cette piste.

Lionel Charbonnier

10 Bangalore

Lionel Charbonnier apprécie le 10 Bangalore, à l'aise en terrain lourd et entraînée par André Fabre.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 3 : 2 Speak of The Devil

Elle fait preuve d'une régularité exemplaire en compétition et elle redescend de catégorie. Elle peut s'imposer.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 7 : 6 Winter's Magic

Elle possède une belle marge de progression et elle vient d'afficher de nets progrès en dernier lieu. Elle peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport