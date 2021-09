Les pronos hippiques du dimanche 5 septembre 2021

Le Quinté+ du dimanche 5 septembre est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 5 SEPTEMBRE

Frédéric Kita

4 Go To Holllywood (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 4 Go To Hollywood, dans son jardin sur l'hippodrome de ParisLongchamp (un succès et trois deuxièmes places en quatre tentatives).

1 Hooking (OUTSIDER)

Son outsider est le 1 Hooking, déjà vainqueur à ce niveau sur ce parcours et en pleine forme à l'entraînement selon son entraîneur.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 7 : 1 Coachello

Il a remporté une Listed-race sur ce parcours au printemps et il détient une première chancé théorique dans cette course.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 10 - 6 Furious des Aigles

Dans un bon jour, ce concurrent bien connu des parieurs peut faire un truc.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport