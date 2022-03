Les pronos hippiques du dimanche 6 mars 2022

Le Quinté+ du dimanche 6 mars est programmé sur l’hippodrome d'Auteuil dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 6 MARS

Dimitri Blanleuil

1 Kolina Has (Favorite)

Elle rentre mais elle a montré de sérieux moyens depuis le début de sa carrière. Elle devrait disputer la victoire d'entrée de jeu.

7 Dinozaure (Outsider)

Sa dernière course est trop mauvaise pour être exacte. S'il répète sa quatrième place dans un quinté ici-même, il peut surprendre.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Auteuil) - Course 5 : 2 Hoppefull Has

Très compétitif en valeur 61 et régulier en compétition, il s'annonce redoutable.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Auteuil) - Course 2 : 4 Enjeu d'Arthel

Il possède la plus haute valeur dans cette course et il se plait dans la discipline du steeple-chase. Il peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport