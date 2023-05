Les pronos hippiques du dimanche 7 mai 2023

Le Quinté+ du dimanche 7 mai est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 7 MAI

Mathieu Zaccagnini

6 Mowgli (FAVORI)

Il vient de très bien se défendre dans l'une des épreuves de référence et il a décroché un bon numéro dans les stalles. On le retient donc en haut rang.

10 Azka (OUTSIDER)

Il possède des moyens et il vient de laisser une belle impression en dernier lieu. On y croit pour la palme.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 1 Kovanof doit viser les premières places. Il a montré beaucoup de qualité depuis le début de sa carrière et il vient d'ouvrir son palmarès.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Longchamp) - Course 5 : 9 Topgear

Il n'a jamais connu la défaite et ses limites sont inconnues. Il doit lutter une nouvelle fois pour la palme.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Longchamp) - Course 4 : 4 Sea The Sky

Elle a évolué au plus haut niveau l'an dernier et elle vient d'effectuer sa course de rentrée. On doit donc la suivre de près.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport