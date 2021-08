Les pronos hippiques du dimanche 8 août 2021

Le Quinté+ du dimanche 8 août est programmé sur l’hippodrome de Deauville dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 8 AOÛT

Mathieu Zaccagnini

6 Go To Hollywood (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 6 Go To Hollywood. Il se plait à ce niveau et il ne déçoit que très rarement en compétition.

3 Vilaro (Outsider)

Son outsider est le 3 Vilaro. Il connait de solides références à ce niveau et il est mieux au poids.





Lionel Charbonnier

9 Haliphon

Lionel Charbonnier vous conseille le 9 Haliphon. Il reste sur un joli succès dans un Quinté et sa forme est sûre.

LE PARI DU JOUR

Elle est dans une super forme et devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Première chance.

LE PARI DE FOLIE

Pieds nus pour la deuxième fois de sa carrière à 6 ans, c'est une surprise possible.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport