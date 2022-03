Les pronos hippiques du jeudi 10 mars 2022

Le Quinté+ du jeudi 10 mars est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 10 MARS

Frédéric Kita

9 Naishan (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 9 Naishan, qui aligne les bonnes performances à ce niveau.

4 Ridwaan (OUTSIDER)

Son outsider est le 4 Ridwaan, qui a gagné un gros handicap sur ce parcours et qui est de mieux en mieux placé au poids.

Lionel Charbonnier

10 Go With The Wind

Lionel Charbonnier apprécie le 10 Go With The Wind, deuxième de cette course l'an passé.

LE PARI DU JOUR

Réunion 3 (Caen) - Course 4 : 1 Isabelle du Luot

Elle vient de s'imposer pour son nouvel entraînement et peut continuer sur cette lancée.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 3 (Caen) - Course 7 : 13 Gabello Jephi

Il ne devra pas rendre la distance cette fois-ci et trouve un magnifique engagement dans la foulée.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport