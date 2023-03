Les pronos hippiques du jeudi 16 mars 2023

Le Quinté+ du jeudi 16 mars est programmé sur l’hippodrome de Caen dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 16 MARS

2 Etonnant (FAVORI)

Il va faire une petite réapparition mais c'est un cheval de grande classe et il est invaincu à Caen en deux tentatives.

4 Dexter Chatho (OUTSIDER)

Il s'élancera avec un bon numéro derrière l'autostart et peut prendre une petite place.

Lionel Charbonnier

6 Ce Bello Romain

Lionel Charbonnier apprécie le 6 Ce Bello Romain qui trouve des conditions de course plus avantageuses aujourd'hui.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Caen) - Course 2 : 2 Hispano Suiza

Elle est avantagée de 25 mètres au départ par rapport à ses principaux rivaux et elle semble proche d'un succès.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Caen) - Course 8 : 15 Iron Meslois

Il reste ferré pour cette rentrée mais il a évolué dans des épreuves nettement plus relevées et il a déjà évolué à Caen. On tente le coup.

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport