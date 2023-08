Les pronos hippiques du jeudi 17 août 2023

Le Quinté+ du jeudi 17 août est programmé sur l’hippodrome de Deauville dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 17 AOÛT

Frédéric Kita

7 Tawafuq (FAVORITE)

La favorite de Frédéric Kita est le 7 Tawafuq, régulière depuis le début de sa carrière et capable de briller pour ses débuts dans les handicaps.

11 Be The King (OUTSIDER)

Son outsider est le 11 Be The King, qui vient d'ouvrir son palmarès et peut confirmer.

Lionel Charbonnier

13 Adeva

Lionel Charbonnier accorde une seconde chance au 13 Adeva, qui a échoué dernièrement lors de ses premiers pas à ce niveau alors qu'elle était très jouée.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Enghien) - Course 6 : 5 Jamaica Island

Elle vient de gagner sur le parcours en question avec beaucoup d'autorité. Elle peut remettre ça dès aujourd'hui.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Enghien) - Course 2 : 13 Isis Passion

Elle s'entend bien avec son partenaire et même si elle n'a pas de marge, elle peut terminer dans les trois premiers.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport