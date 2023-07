Les pronos hippiques du jeudi 6 juillet 2023

Le Quinté+ du jeudi 6 juillet est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 6 JUILLET

Frédéric Kita

11 Adeva (FAVORITE)

La favorite de Frédéric Kita est le 11 Adeva, régulière et dépendant de l'entraînement adroit de Christophe Ferland.

2 Sunday Fudge (OUTSIDER)

Son outsider est le 2 Sunday Fudge, à ne pas condamner sur son dernier échec mais à juger sur sa sortie précédente où elle se classait troisième.

Lionel Charbonnier

4 Ends Of The Earth

Lionel Charbonnier fait confiance au 4 Ends Of The Earth, deuxième lors de ses débuts dans les handicaps et capable de confirmer.

LE PARI DU JOUR

Réunion 4 (Lisieux) - Course 2 : 1 Kalie Castelets

Elle vient de trouver son jour et peut doubler la mise dans le lot du jour.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Lisieux) - Course 6 : 13 Injectable

Il a maintenant deux parcours dans les jambes et sera déferré. Il faut s'en méfier.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport