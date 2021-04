Les pronos hippiques du jeudi 8 avril 2021

Le Quinté+ du jeudi 8 avril est programmé sur l’hippodrome de Deauville dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

Dimitri Blanleuil

15 It's All a Dream (Favori)

Il vient de terminer troisième de la course de référence et se retrouve bien placé au poids. Première chance.

5 Bobydargent (Outsider)

Il vient de confirmer sa bonne forme et même s'il aura moins de marge, il peut terminer dans les cinq premiers.

Lionel Charbonnier

2 Count Rostov

Lionel Charbonnier fait confiance au 2 Count Rostov, qui a gagné avec beaucoup de facilité son dernier quinté. Il peut répéter.



LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Deauville) - Course 5 : 5 See The Rose

Elle n'a jamais connu la défaite en compétition et ses limites sont inconnues à l'heure actuelle. Elle peut briller donc pour sa rentrée.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Deauville) - Course 4 : 5 Hybrid

Il a montré du potentiel pour sa première sortie en compétition officielle et il semble avoir une belle marge de progression. Il peut donc surprendre pour sa deuxième sortie.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport