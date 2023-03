Les pronos hippiques du jeudi 9 mars 2023

Le Quinté+ du jeudi 9 mars est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 9 MARS

Frédéric Kita

6 Spell On You (FAVORITE)

La favorite de Frédéric Kita est le 6 Spell On You, lauréate lors de sa rentrée et deuxième à ce niveau sur ce tracé l'an passé.

9 Pegasus (OUTSIDER)

Son outsider est le 9 Pegasus, de mieux en mieux placé au poids.

Lionel Charbonnier

5 Plain Beau

Lionel Charbonnier pense que le 5 Plain Beau, deuxième d'un gros handicap sur ce parcours, a une belle carte à jouer.

LE PARI DU JOUR

Réunion 3 (Caen) - Course 4 : 3 Jacana de Blary

Elle a bien tenu sa partie dans un lot plus relevé à Vincennes dernièrement. Associée à Yoann Lebourgeois, c'est une belle chance théorique.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 3 (Caen) - Course 6 : 5 Hotébo de Brémont

Il gagne peu mais se montre assez régulier. Il peut prendre une place.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport