Les pronos hippiques du lundi 12 juin 2023

Le Quinté+ du lundi 12 juin est programmé sur l’hippodrome de Caen dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 12 JUIN

Mathieu Zaccagnini

6 Harbour d'Orgères (FAVORI)

Il affronte une opposition dans ses cordes et il se présente une nouvelle fois pieds nus. Tous les feux sont au vert.

11 Flaubert Gédé (OUTSIDER)

Il se plait à Caen et il a évolué dans des épreuves plus relevées. On tente le coup.

Lionel Charbonnier

1 Hommage de Tillard

Lionel Charbonnier pense que le 1 Hommage de Tillard peut briller dans cette compétition s'il répète ses dernières sorties.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Caen) - Course 6 : 8 Havre de Paix

Il connait une belle réussite sur ce parcours et il a été préparé pour cet événement. Il ne devrait pas être loin de la vérité.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Caen) - Course 1 : 9 Jet Society

Elle possède le meilleur chrono sur ce parcours et elle semble posséder une belle marge de progression. Elle peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport