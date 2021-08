Les pronos hippiques du lundi 23 août 2021

Le Quinté+ du lundi 23 août est programmé sur l’hippodrome de Clairefontaine dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 23 AOÛT

Frédéric Kita

3 Gesskille (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 3 Gesskille, ayant dévoilé des moyens dans les courses à conditions et débutant dans les handicaps avec des ambitions.

9 Polinuit (OUTSIDER)

Son outsider est le 9 Polinuit, deuxième de cette course l'an passé et qui a désormais une course dans les jambes.

Lionel Charbonnier

1 Diva des Obeaux

Lionel Charbonnier pense que le 1 Diva des Obeaux, lauréate de la course de référence, a encore un rôle à jouer.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Clairefontaine) - Course 4 : 4 He Loves Me

Il a joué de malchance en dernier lieu et il possède la plus haute valeur de ce réclamer. On le rachète.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Clairefontaine) - Course 6 : 1 Speed Chop

Il est irréprochable depuis les débuts de sa carrière et ses débuts dans les handicaps sont à suivre de près.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport