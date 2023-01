Les pronos hippiques du lundi 23 janvier 2023

Le Quinté+ du lundi 23 janvier est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 23 JANVIER

Mathieu Zaccagnini

15 Yes For Ever (FAVORI)

Elle connait une belle réussite dans les handicaps Quinté et elle est mieux placée au poids. Elle doit jouer les premiers rôles.

6 Montmirail (OUTSIDER)

Elle n'a quasiment jamais déçu depuis le début de sa carrière et elle dépend d'un entraîneur redoutable. Elle peut surprendre pour son premier handicap.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 1 Cour du Roi devrait viser la victoire dans cette épreuve. Il se plait beaucoup dans les gros handicaps et il est avantagé au poids.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 4 : 1 Talap

Il possède la plus haut valeur de ce réclamer et il est un vrai adepte de cette distance. Il ne devrait pas être loin de la vérité.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 7 : 7 Montigny

Il est au top actuellement et il a décroché un excellent numéro dans les stalles. Il semble en mesure d'enchaîner dans cette course.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport