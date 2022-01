Les pronos hippiques du lundi 24 janvier 2022

Le Quinté+ du lundi 24 janvier est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 23 JANVIER

Mathieu Zaccagnini

1 Watch Him (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 1 Watch Him. Il découvre les handicaps mais il a toujours bien fait depuis le début de sa carrière.

9 Get The Power (Outsider)

Son outsider est le 9 Get The Power. Il se plait beaucoup sur le sable et il fait preuve d'une belle régularité en compétition.

Lionel Charbonnier

10 Ilot Secret

Lionel Charbonnier vous conseille le 10 Ilot Secret qui est le plus confirmé dans les handicaps Quinté.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 4 : 6 Fantastic Spirit

Il est irréprochable sur cette PSF de Cagnes-sur-Mer. Il devrait logiquement s'imposer.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 7 : 4 Any Guest

Il apprécie le sable de Cagnes-sur-Mer et il peut en profiter pour s'illustrer.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport