Les pronos hippiques du lundi 26 septembre 2022

Le Quinté+ du lundi 26 septembre est programmé sur l’hippodrome de Lyon-Parilly dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 26 SEPTEMBRE

Mathieu Zaccagnini

16 Eliska Berry (FAVORI)

Elle déçoit actuellement mais elle affronte une opposition dans ses cordes et elle est idéalement engagée au plafond des gains. Elle devrait se réhabiliter.

13 Elan Baroque (OUTSIDER)

Délicat mais doué, il doit viser les premières places s'il se montre sage dans cette compétition.

Lionel Charbonnier

14 Evita Péron

Lionel Charbonnier pense que le 14 Evita Péron est un bon point d'appui. Elle possède de solides références à ce niveau et elle est associée à Alexandre Abrivard pour cet événement.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Lyon-Parilly) - Course 1 : 3 Gothiqua de Busset

Il connait une belle réussite actuellement et il possède de solides références en compétition. Il ne devrait pas être loin de la vérité.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Lyon-Parilly) - Course 8 : 11 Hakim Griff

Il redescend nettement de catégorie et il est bien engagé dans cette course. Il pourrait refaire parler de lui dans cette course.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport