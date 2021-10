Les pronos hippiques du mardi 12 octobre 2021

Le Quinté+ du mardi 12 octobre est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 12 OCTOBRE

Dimitri Blanleuil

13 By My Side (Favori)

Elle est proche de sa course comme l'indique sa dernière tentative. Elle surprendrait à ne pas terminer à l'arrivée.

1 Whizz Kid (Outsider)

Il vient de descendre au poids et sera associé à Cristian Demuro pour l'occasion. Pour surprendre.

Lionel Charbonnier

6 Galdan

Lionel Charbonnier vous conseille de ne pas oublier le 6 Galdan dans votre sélection.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 3 : 1 Botanik

Vainqueur de l'épreuve de référence et possédant une belle marge de progression, il s'annonce redoutable pour le succès.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 7 : 3 Moonwalk Step

Il est confirmé dans les handicaps et il vient d'effectuer une plaisante course de rentrée. On doit donc l'envisager sérieusement pour un bon classement.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport