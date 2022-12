Les pronos hippiques du mardi 13 décembre 2022

Le Quinté+ du mardi 13 décembre est programmé sur l’hippodrome de Chantilly dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 13 DECEMBRE

Dimitri Blanleuil

8 Lorne (FAVORI)

Elle ne déçoit que rarement et son seul essai dans un quinté s'est soldé par une belle cinquième place. Elle peut disputer la victoire.

1 Mister Nino (OUTSIDER)

Il vient de perdre un kilo sur l'échelle des valeurs et devrait être davantage compétitif.

Lionel Charbonnier

9 Naishan

Lionel Charbonnier pense que le 9 Naishan offre une certaine garantie pour terminer dans les cinq premiers.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Chantilly) - Course 3 : 3 Dantes

Il affronte une opposition à sa portée et il se plait sur le sable. Il ne devrait pas être loin de la vérité.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Chantilly) - Course 5 : 1 Kakhovka

Elle a réalise une bonne première course et elle semble posséder une marge de progression. On tente le coup.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport