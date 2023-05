Les pronos hippiques du mardi 16 mai 2023

Le Quinté+ du mardi 16 mai est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 16 MAI

Dimitri Blanleuil

1 Offranvile (FAVORITE)

Elle ne doit pas être jugée sur sa dernière sortie et a déjà bien fait ici. Belle chance théorique.

8 Lily Rose (OUTSIDER)

Elle a été malheureuse lors de son avant-dernière tentative et vaut un lot de ce genre. Méfiance.

Lionel Charbonnier

10 In The Mood

Lionel Charbonnier apprécie le 10 In The Mood, qui est proche de sa course.

LE PARI DU JOUR

Réunion 4 (Vincennes) - Course 1 : 10 Just One Night

Elle aurait gagné dernièrement et doit être reprise en grande confiance. On fonce !

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Vincennes) - Course 4 : 2 Kalika du Citrus

Elle vaut mieux qu'un réclamer en théorie et sera à suivre d'entrée de jeu dans cette catégorie.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport