Les pronos hippiques du mardi 19 avril 2022

Le Quinté+ du mardi 19 avril est programmé sur l’hippodrome d'Auteuil dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 19 AVRIL

Dimitri Blanleuil

6 Inside Montlioux (FAVORI)

Il a montré dernièrement qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Il devrait être dans le coup pour le podium.

15 On Your Marks (OUTSIDER)

En bas de tableau et ayant déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse, il peut surprendre.

Lionel Charbonnier

1 Air Commodore

Lionel Charbonnier se méfie du 1 Air Commodore, qui portera le poids mais qui a des références à ce niveau.



LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Auteuil) - Course 4 : 3 Intense Raffles

Il a montré beaucoup de potentiel depuis le début de sa carrière et il se plait sur le steeple-chase.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Auteuil) - Course 8 : 6 Fidele au Poste

Doué mais n'ayant pas été revu en course depuis plus d'un an, on tente le coup.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport