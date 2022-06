Les pronos hippiques du mardi 21 juin 2022

Le Quinté+ du mardi 21 juin est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 21 JUIN

Frédéric Kita

2 Marrakech Moon (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 2 Marrakech Moon, restant sur deux brillants succès à ce niveau.

5 Tornadic (OUTSIDER)

Son outsider est le 5 Tornadic, également lauréat lors de ses deux dernières sorties et en plein épanouissement.

Lionel Charbonnier

13 El Manifico

Lionel Charbonnier compte sur le 13 El Manifico, expérimenté à ce niveau et deuxième dernièrement.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 5 : 2 Diamond Vendôme

Plus haute valeur dans cette course et impressionnant dans cette catégorie, il doit viser la victoire.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 3 : 5 Janga

Bien engagée dans les stalles et confirmée dans les handicaps, elle peut surprendre.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport