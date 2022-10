Les pronos hippiques du mardi 25 octobre 2022

Le Quinté+ du mardi 25 octobre est programmé sur l’hippodrome d'Auteuil dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 25 OCTOBRE

Frédéric Kita

7 Impressive Machin (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 7 Impressive Machin, facile lauréat de la course de référence et capable de doubler la mise.

13 One More Light (OUTSIDER)

Son outsider est le 13 One More Light, à ne pas condamner sur sa course de rentrée et de mieux en mieux placée au poids.

Lionel Charbonnier

2 Baltaya

Lionel Charbonnier pense que le 2 Baltaya est capable de jouer un premier rôle malgré une valeur revue à la hausse suite à son dernier succès.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Auteuil) - Course 7 : 3 Rock And Roll

Il alignes les bonnes performances et il devrait de nouveau jouer un premier rôle.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Vincennes) - Course 7 : 11 Ipanema de Lou

Elle redescend de catégorie et elle peut en profiter pour refaire parler d'elle.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport