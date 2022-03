Les pronos hippiques du mardi 29 mars 2022

Le Quinté+ du mardi 29 mars est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 29 MARS

Mathieu Zaccagnini

5 Always Welcome (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 5 Always Welcome. Il semble être très compétitif en valeur 36 et il a déjà gagné sur ce parcours.

2 Mykiss (Outsider)

Son outsider est le 2 Mykiss. Il a montré beaucoup de qualité depuis le début de sa carrière et on va le suivre de près pour son premier handicap.

Lionel Charbonnier

8 Naishan

Lionel Charbonnier pense que le 8 Naishan doit jouer les premiers rôles s'il répète ses dernières sorties.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 3 : 4 Yee Haw

Elle vient de faire forte impression et elle semble posséder une grosse marge de progression. Elle peut répéter.

LE PARI DE FOLIE

Il a désormais effectué sa course de rentrée et il se plait dans les handicaps en valeur 30.5.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport