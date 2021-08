Les pronos hippiques du mardi 3 août 2021

Le Quinté+ du mardi 3 août est programmé sur l’hippodrome de Deauville dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 3 AOÛT

Mathieu Zaccagnini

1 Simply Striking (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 1 Simply Striking. Au top actuellement et très à l'aise dans les handicaps en valeur 43, c'est un candidat au succès.

16 Arabino (Outsider)

Son outsider est le 16 Arabino. Il a montré de la qualité dans les gros handicaps et il semble être très compétitif à ce niveau en valeur 37.





Lionel Charbonnier

5 Hot Spot

Lionel Charbonnier vous conseille le 5 Hot Spot. Il reste sur un probant succès et il possède de solides références sur le sable.





LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Deauville) - Course 4 : 8 Mother Earth

Elle réalise une superbe année 2021 et elle est très confirmée à ce niveau de compétition.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Deauville) - Course 9 : 3 The Chosen One

Il possède une solide expérience dans les handicaps et il apprécie évoluer sur le sable.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport