Les pronos hippiques du mardi 7 février 2023

Le Quinté+ du mardi 7 février est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 7 FEVRIER

Dimitri Blanleuil

14 Shamsabad (FAVORITE)

Il a été assez malheureux lors de sa dernière tentative et pourrait se racheter dans ce quinté.

7 Joli Coup (OUTSIDER)

Il a fait une remarquable fin de couse dernièrement et devrait être dans le coup aujourd'hui s'il répète cette valeur.

Lionel Charbonnier

4 Always Welcome

Lionel Charbonnier vous conseille de suivre le 4 Always Welcome qui est d'une régularité de métronome et qui peut servir de base.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 5 : 3 Alpage

Il reste sur un facile succès sur ce parcours et il peut doubler la mise.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 7 : 14 Soan

Il est en forme et il peut en profiter pour terminer sur le podium.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport