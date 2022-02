Les pronos hippiques du mardi 8 février 2022

Le Quinté+ du mardi 8 février est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 8 FEVRIER

Dimitri Blanleuil

5 Doctor Carl (FAVORI)

Il ne déçoit jamais et vient d'échouer de peu pour la victoire dans l'épreuve de référence. Base.

1 Dantes (OUTSIDER)

Il vient de montrer un regain de forme dans les gros handicaps mais a tiré le numéro 16 dans les stalles. S'il peut avoir un bon parcours, il va aller loin.

Lionel Charbonnier

11 Danilova

Lionel Charbonnier pense que le 11 Danilova a encore la marge nécessaire pour jouer la victoire dans cette épreuve.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 1 : 5 Richemont

Il possède la plus haute valeur de ce réclamer et il a connu des épreuves nettement plus relevées par le passé. Il s'annonce redoutable.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 7 : 1 Georgia

Elle se plait dans les handicaps en valeur 34 et elle vient de terminer deuxième de l'épreuve de référence.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport