Les pronos hippiques du mercredi 11 mai 2022

Le Quinté+ du mercredi 11 mai est programmé sur l’hippodrome de Fontainebleau dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 11 MAI

Frédéric Kita

2 Mubaalegh (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 2 Mubaalegh, lauréat de deux Quinté+ sur cette piste et de mieux en mieux placé au poids.

10 Be Ahead (OUTSIDER)

Son outsider est le 10 Be Ahead, qui monte en puissance et est compétitive à c eniveau.

Lionel Charbonnier

1 Kilfrush Memories

Lionel Charbonnier fait confiance au 1 Kilfrush Memories, titulaire de deux succès et sept places en onze sorties à ce niveau.

LE PARI DU JOUR

Réunion 4 (Chartres) - Course 5 : 12 Full of Love

Il va devoir rendre la distance mais il apprécie l'hippodrome qui nous intéresse. Base dans les trois premiers.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Chartres) - Course 7 : Joost d'Oléron

Il vient de gagner comme à la parade. Il peut doubler la mise dans ce bon lot de trois ans.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport