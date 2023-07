Les pronos hippiques du mercredi 12 juillet 2023

Le Quinté+ du mercredi 12 juillet est programmé sur l’hippodrome d'Enghien dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 12 JUILLET

Frédéric Kita

8 Galiléo Bello (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 8 Galiléo Bello, disqualifié lors de ses trois dernières courses mais capable de remettre les pendules à l'heure face à cette opposition à sa portée.

1 Espoir du Noyer (OUTSIDER)

Son outsider est le 1 Espoir du Noyer, qui rentre mais est performant sur ce parcours.

Lionel Charbonnier

9 Enjoy The Game

Lionel Charbonnier rachète le 9 Enjoy The Game, qui a désormais une course dans les jambes.

Elle ne peut rêver d'un meilleur engagement. En première ligne, la plus riche et confiée à Eric Raffin. On fonce.

Il est très régulier et s'annonce compétitif dans une telle épreuve.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport