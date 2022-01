Les pronos hippiques du mercredi 19 janvier 2022

Le Quinté+ du mercredi 19 janvier est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

Dimitri Blanleuil

7 Danilova (FAVORITE)

Après avoir été malheureuse dans un handicap, elle vient de monter sur le podium dans un bon lot. Elle peut disputer la victoire.

16 Hoolong (OUTSIDER)

C'est le plus petit poids de la course et sa régularité peut lui permettre de prendre une place.

Lionel Charbonnier

4 Quartilla

Lionel Charbonnier conseille de suivre le 4 Quartilla qui malgré son numéro 16 dans les stalles, peut bien figurer dans la bonne combinaison gagnante du jour.

LE PARI DU JOUR

Réunion 4 (Marseille-Vivaux) - Course 2 : 4 Furioso a Quira

Il est dans la forme de sa vie et partira en tête. L'epouvantail de la course.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Marseille-Vivaux) - Course 4 : 15 Gironda

Elle trouve un bel engagement au plafond des gains. Pas une gagneuse mais se montre très régulière.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport