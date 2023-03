Les pronos hippiques du mercredi 8 mars 2023

Le Quinté+ du mercredi 8 mars est programmé sur l’hippodrome d'Amiens dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 8 MARS

Frédéric Kita

11 I Love Me (FAVORITE)

La favorite de Frédéric Kita est le 11 I Love Me, concurrente la plus jeune de la course et idéalement engagée au premier échelon de départ.

10 Haribo du Loisir (OUTSIDER)

Son outsider est le 10 Haribo du Loisir, qui vient de prendre deux places au niveau Groupe 3 à Vincennes.

Lionel Charbonnier

8 Héliot de Cahot

Lionel Charbonnier apprécie le 8 Héliot de Cahot, qui fait preuve d'une belle régularité et est drivé par Eric Raffin.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Amiens) - Course 5 : 8 Janus d'Em

Il a gagné en poulain déclassé dernièrement à Argentan. Il ne devrait pas en rester là.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Amiens) - Course 7 : 13 Forever Isques

Il rentre mais il excelle à Amiens. Pieds nus pour cette réapparition, il faut lui faire confiance.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport