Les pronos hippiques du samedi 11 février 2023

Le Quinté+ du samedi 11 février est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 11 FEVRIER

Frederic Kita

14 Héraut d'Armes (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 14 Héraut d'Armes, le cheval de classe du lot qui n'a qu'à rester au trot pour l'emporter.

16 Allegra Gifont (OUTSIDER)

Son outsider est le 16 Allegra Gifont, une jument italienne qui a gagné plaisamment dernièrement sur ce parcours.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 8 : 8 Just Love You

Elle a remporté la course de référence avec un certain brio et peut doubler la mise.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 3 : 5 Kelly Gédé

Elle a fait une belle course de rentrée et une confirmation est attendue.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport