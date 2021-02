LES PRONOS HIPPIQUES DU SAMEDI 13 FEVRIER 2021

Le Quinté+ du samedi 13 février est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 13 FEVRIER

Le 4 Violetto Jet (Favori)

Le favori de Dimitri Blanleuil est le 4 Violetto Jet. Il redescend un peu de catégorie et a les moyens de gagner une telle épreuve.

Le 3 Unique Juni (Outsider)

Son outsider est le 3 Unique Juni. Elle a bien mieux couru que ne l'indique son classement lors de son avant-dernière sortie



LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) – Course 5 : 9 Hirondelle Sibey

Elle vient de gagner la course de référence et trouve encore un bel engagement aujourd'hui. On fonce.



LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) – Course 7 : 7 Galla de Manche

Contrairement à ses dernières sorties, elle sera pieds nus. Méfiance.





Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport