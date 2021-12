Les pronos hippiques du samedi 18 décembre 2021

Le Quinté+ du samedi 18 décembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 18 DECEMBRE

Frédéric Kita

7 Copsi (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 7 Copsi, très performant sur ce parcours et trotteur le plus rapide la course sur ce tracé.

6 Sobel Conway (OUSTIDER)

Son outsider est le 6 Sobel Conway, déferré des quatre pieds après deux courses de rentrée et capable de refaire parler de lui.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 4 : 9 Hamandina

Elle rentre mais elle a montré un gros moteur lors de ses dernières sorties. Elle s'annonce redoutable pour son retour en compétition.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 6 Edène l'Auvergnier

Elle vient de remettre les pendules à l'heure et elle semble en mesure d'aligner un second succès. On y croit.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport