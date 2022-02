Les pronos hippiques du samedi 19 février 2022

Le Quinté+ du samedi 19 février est programmé sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 19 FEVRIER

Frédéric Kita

10 Kloster (Favori)

Le favori de Frédéric Kita est le 10 Kloster, facile vainqueur lors de sa rentrée sur ce parcours.

3 Pegasus (Outsider)

Son outsider est le 3 Pegasus, confirmé dans la catégorie des gros handicaps.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 6 : 12 Shafaaf

Il aligne les succès depuis de le début de sa carrière et ses limites sont inconnues.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Cagnes-sur-Mer) - Course 5 : 4 Mon Ouragan

Il se plait sur le sable et sa dernière course est très encourageante. On y croit.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport