Les pronos hippiques du samedi 24 décembre 2022

Le Quinté+ du samedi 24 décembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 24 DECEMBRE

Mathieu Zaccagnini

11 Calgary Games (FAVORI)

Il n'a tout simplement jamais connu la défaite et ses débuts sur le sol français sont à suivre de près.

7 Happy Valley (OUTSIDER)

Elle ne cesse de progresser au fil de ses sorties et elle a déjà réussi au plus haut niveau. Elle a tout pour plaire.

Lionel Charbonnier

13 Hohneck

Lionel Charbonnier pense que le 13 Hohneck possède la qualité nécessaire pour s'imposer dans cette course. Plus riche de l'épreuve et possédant le meilleur chrono sur ce parcours, il doit viser la palme.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 3 : 6 Historia Rosa

Elle monte en puissance au fil des courses et ne devrait pas être loin de la vérité.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 7 : 7 Diamant de Tréabat

Il n'a pas de marge mais il peut bénéficier de la défaillance des favoris.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport