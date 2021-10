Les pronos hippiques du samedi 30 octobre 2021

Le Quinté+ du samedi 30 octobre est programmé sur l’hippodrome de Compiègne dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 30 OCTOBRE

Dimitri Blanleuil

9 Dentor des Obeaux (FAVORI)

Il vient de terminer troisième de la course de référence et semble proche de sa course. Première chance.



6 Gage de Réussite (OUTSIDER)

Il a légérement plafonné sur le plat dernièrement mais s'est très bien défendu à ce niveau. Méfiance.

Lionel Charbonnier

1 Kimriver

Lionel Charbonnier vous conseille de faire de nouveau confiance au n°1 Kimriver qui sur le style de sa dernière victoire, a les moyens de répéter.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Compiègne) - Course 5 : 9 Thrilling

Impressionnante en compétition et ne cessant de repousser ses limites, elle fait figure d'épouvantail dans cette épreuve.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Compiègne) - Course 8 : 4 Here He Comes

Il a joué de malchance en dernier lieu et il semble bien placé au poids. On le rachète.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport