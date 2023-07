Les pronos hippiques du samedi 8 juillet 2023

Le Quinté+ du samedi 8 juillet est programmé sur l’hippodrome d'Enghien dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 8 JUILLET

Frédéric Kita

7 Hastronaute (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 7 Hastronaute, qui revient progressivement au mieux et devrait jouer un premier rôle.

4 Hidalgo des Noés (OUTSIDER)

Son outsider est le 4 Hidalgo des Noés, à ne pas condamner sur son dernier échec.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Enghien) - Course 3 : 10 Just Fo Back

Plus rapide sur ce parcours et restant sur une probante deuxième place acquise dans une course relevée, il doit être en mesure de lutter pour la victoire.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Enghien) - Course 8 : 4 Knockonwood

Il effectué sa rentrée mais il a montré de la qualité à 2 ans et il dépend de l'entraînement redoutable de Philippe Allaire.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport