Les pronos hippiques du vendredi 10 septembre 2021

Le Quinté+ du vendredi 10 septembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 10 SEPTEMBRE

Dimitri Blanleuil

4 Flandre (FAVORITE)

Elle reste sur deux faciles succès et se retrouve très bien placée et associée à JMB lors de cette nouvelle course. Première chance.

2 Fleur d'Erable (Outsider)

Elle trouve un très bel engagement et adore les parcours de vitesse. Méfiance.

Lionel Charbonnier

8 Fleur du Lupin

Lionel Charbonnier pense que le 8 Fleur du Lupin peut disputer la victoire malgré son numéro à l'extérieur.



LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 1 : 3 Havane de Freca

Elle ne cesse de s'illustrer et trouve encore un engagement sur mesure dans cette épreuve. Première chance.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 4 (Vincennes) - Course 4 : 8 Folie de Houelle

Elle vient de bien courir par deux fois mais sur plus court. Etant donné sa forme, elle peut bien faire aujourd'hui, même sur plus long.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport