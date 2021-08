Les pronos hippiques du vendredi 20 août 2021

Le Quinté+ du vendredi 20 août est programmé sur l’hippodrome de Cabourg dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 20 AOÛT

Mathieu Zaccagnini

12 French Way of Life (Favorite)

La favorite de Mathieu Zaccagnini est le 12 French Way of Life. Elle a toujours réussi sur cet hippodrome et elle aligne les bonnes performances actuellement.

1 Livi Majesty (Outsider)

Son outsider est le 1 Livi Majesty. Son entraîneur est confiant et il a montré de la qualité en Scandinavie.





Lionel Charbonnier

9 Finger des Bordes

Lionel Charbonnier vous conseille le 9 Finger des Bordes. Il est idéalement engagé au premier poteau et il ne déçoit que très rarement en compétition.





LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Cabourg) - Course 7 : 9 Flynn Herold

Il reste sur un succès acquis avec beaucoup de facilité et il n'a encore jamais déçu sur cette piste.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Cabourg) - Course 8 : 7 Holiday Dream

Délicat mais doué, ses premiers pas dans la discipline du trot monté sont à suivre de près.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport