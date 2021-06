Les pronos hippiques du vendredi 25 juin 2021

Le Quinté+ du vendredi 25 juin est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

5 El Presidente (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 5 El Presidente. Il aligne les victoires actuellement et il devrait une nouvelle fois mener la vie dure à ses adversaires.

4 De la Chenevière (Outsider)

Son outsider est le 4 De la Chenevière. Délicate mais douée, si elle trotte d'un bout à l'autre du parcours, il faut assurément compter avec elle.

13 Empereur The Best

Lionel Charbonnier vous conseille le 13 Empereur The Best. Il est bien engagé au plafond des gains et il vient d'afficher de nets progrès en dernier lieu.





Réunion 1 (Vincennes) - Course 5 : 6 Gamay de l'Iton

Il reste sur une excellente deuxième place dans un lot de bonne facture et il possède un bon chrono sur cette distance.

Réunion 1 (Vincennes) - Course 1 : 9 Ginkgo Thélois

Il se met régulièrement au galop mais il possède largement la qualité nécessaire pour briller en pareille société.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport