Les pronos hippiques du vendredi 30 septembre 2022

Le Quinté+ du vendredi 30 septembre est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 30 SEPTEMBRE

Mathieu Zaccagnini

11 Horus de Romaz (FAVORI)

Il connait une belle réussite actuellement et il se plait à Vincennes. Il doit lutter pour les premières places.

14 Harry Carisaie (OUTSIDER)

Il a toujours figuré sur le podium lorsqu'il évolue sur cette piste et il possède de solides références dans cette catégorie. Il peut surprendre.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 12 Headscott est un bon point d'appui dans cette course. Il a participé à des épreuves plus relevées et il possède un excellent chrono sur cette distance.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 1 : 10 Gordon Mijack

Il est en super forme actuellement et l'engagement du jour est bon. Il peut rendre victorieusement la distance.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 2 : 2 Jasmin du Vallon

S'il reste au trot, il peut surprendre. Question de sagesse.

