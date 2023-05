Les pronos hippiques du vendredi 5 mai 2023

Le Quinté+ du vendredi 5 mai est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 5 MAI

Dimitri Blanleuil

3 Ghostbuster (FAVORI)

Il est en super forme et son driver marche sur l'eau. Avec un bon parcours, il peut gagner.

11 Grande Prêtresse (OUTSIDER)

Elle a bien gagné sur le parcours qui nous intéresse et peut surprendre encore une fois.

Lionel Charbonnier

1 Hinden

Lionel Charbonnier apprécie la candidature du 1 Hinden, qui revient à Vincennes avec des ambitions.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 7 : 11 Kallas In Sallaz

Elle a toujours bien fait depuis le début de sa carrière et elle semble posséder une belle marge de progression. Elle peut s'imposer.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 6 : 9 Kadira Mesloise

Elle n'a pas fait sa course en dernier lieu et elle possède des moyens. On tente le coup.

