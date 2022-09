Les résultats des Qatar Arc Trials

Comme chaque année, les Arc Trials se déroulaient trois semaines avant le Prix de l'Arc de Triomphe ce dimanche 11 septembre. Iresine Sweet Lady et Simca Mille y ont brillé

Prix Foy : Iresine et Marie Velon au sommet

Groupe 2 réservé aux chevaux d'âge sur la distance de 2400 mètres, le Prix Foy a été le théâtre du succès d'Iresine, monté par Marie Velon et entraîné par Jean-Pierre Gauvin. Après avoir patienté en queue du petit peloton, Iresine a longtemps chercher le passage avant de se décaler à 200 mètres du but pour placer son accélération et prendre l'avantage à 50 mètres du poteau dominant Bubble Gift et Verry Elleegant. A noter qu'Iresine est un hongre et ne pourra donc pas participer au Prix de l'Arc de Triomphe.

Prix Vermeille : Sweet Lady s'impose de bout en bout

Seul Groupe 1 des Arc Trials, le Prix Vermeille réunissait les femelles de 3 ans et plus sur 2400 mètres. Montée par Grégory Benoist, Sweet Lady s'est imposée de bout en bout créant une belle surprise. L'Anglaise Lilac Road a pris la deuxième place devant La Parisienne. Favorite de la course, l'Irlandaise Tuesday a déçu en terminant seulement quatrième.

Prix Niel : Simca Mille triomphe

Groupe 2 réservé aux 3 ans sur 2400 mètres, le Prix Niel a été marqué par le succès de Simca Mille, dauphin d'Onesto dans le Grand Prix de Paris sur ce parcours en juillet. Après avoir patienté dans une course menée par L'Astronome, Simca Mille est venu librement dans la ligne droite pour prendre l'avantage à 300 mètres du poteau et le garder jusqu'au bout. Lassaut a pris la deuxième place devant True Testament et le Japonais Do Deuce.



Frédéric Kita Journaliste RMC Sport