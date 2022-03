Plusieurs joueurs de l'équipe de France présents sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi

Au lendemain de la victoire de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire (2-1) au Stade Vélodrome à Marseille, les joueurs ont eu leur après-midi de libre. Plusieurs d'entre eux en ont profité pour se rendre sur l'hippodrome de Vincennes et assister au spectacle des courses hippiques.

Les Bleus ont fait une apparition surprise ce samedi après-midi dans le Temple du Trot où se déroulait notamment le Quinté+ (la course quotidienne la plus suivie par les parieurs) remporté à la lutte par la jument Ampia Mede Sm aux dépens de Cleangame.

Antoine Griezmann a fait découvrir sa passion à plusieurs de ses coéquipiers

Propriétaire de chevaux de course depuis 2017 dans deux disciplines (galop et trot) et ambassadeur du PMU depuis l'an passé, Antoine Griezmann était bien évidemment de la partie. Grizou était accompagné de plusieurs de ses coéquipers : Hugo Lloris, Olivier Giroud, Lucas Hernandez, Théo Hernandez et Jonathan Clauss. Les Bleus ont notamment assisté aux courses, visité les écuries et posé avec leurs fans.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport