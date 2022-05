Poules d'Essai des Poulains et des Pouliches : Des chevaux de Tony Parker et Charles Leclerc en piste

Premiers temps forts de la saison de galop réservés à la génération des 3 ans, la Poule d'Essai des Poulains et la Poule d'Essai des Pouliches se disputent sur la distance de 1600 mètres ce dimanche 15 mai sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Plusieurs chevaux au départ des deux courses défendront les intérêts de sportifs internationalement reconnus.

Tony Parker doublement représenté dans la Poule d'Essai des Pouliches

Dans la course réservée aux femelles, l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches, Zelda et Mangoustine porteront la casaque d’Infinity Nine Horses, l'écurie de Tony Parker, ancien basketteur champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013 et quadruple champion de NBA avec les Spurs. Tony Parker est un vrai passionné de pur-sang, et bien que sa casaque n’ait qu’un an d’existence, elle se hisse déjà au meilleur niveau ! "TP" est un homme de défi, et il a choisi de confier Zelda à la femme jockey Coralie Pacaut. Âgée de 24 ans et basée à Deauville, au sein de l’écurie du grand entraîneur Jean-Claude Rouget, Coralie Pacaut a reçu la Cravache d’or féminine en 2019, sacrant la femme jockey ayant remporté le plus de victoires en une année. Les courses sont l’un des rares sports mixtes, et les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les pelotons. Néanmoins, Coralie deviendra dimanche la troisième femme seulement à monter cette course ! Une deuxième femme sera également au départ cette année de l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches : la jockey anglaise Hollie Doyle sera en selle sur Jumbly. Son autre partante Mangoustine sera pilotée par le jockey expérimentée Gérald Mossé.

Charles Leclerc vient d'acquérir une part d'un cheval en lice dans la Poule d'Essai des Poulains

Dans la course réservée aux mâles, l’Emirates Poule d’Essai des Poulains, c’est le pilote de Formule 1 Charles Leclerc, actuellement en tête du classement mondial au volant de sa Ferrari, qui vibrera pour le poulain Lassaut, dont il a acheté une part tout récemment. Un choix stratégique, puisque Lassaut, entraîné à Deauville par Jean-Claude Rouget fait partie des concurrents les plus en vue, dans une course assez ouverte, où chacun a des arguments de poids.

(Source communiqué France Galop)

