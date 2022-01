Prix d'Amérique : 18 trotteurs s'affrontent pour le titre de champion du monde

Considéré comme le Championnat du Monde de trot, le Prix d'Amérique Legend Race a lieu ce dimanche 30 janvier à 16H20 sur l'hippodrome de Vincennes.

Marqué par l'absence du champion Face Time Bourbon, le double tenant du titre annoncé forfait mardi en raison d'une blessure et désormais retraité à seulement 7 ans (les trotteur peuvent courir jusqu'à 11 ans en France), le Prix d'Amérique 2022 est devenu d'un seul coup très ouvert. Sa non-participation inattendue a ouvert l'appetit des dix-huit trotteurs et drivers qui prendront part à cette compétition prestigieuse disputée sur la distance de 2700 mètres.

L'année de Davidson du Pont ?

Entraîné par Jean-Michel Bazire et drivé par son fils Nicolas, Davidson du Pont participera à son quatrième Prix d'Amérique à 9 ans. Quatrième en 2019 puis dauphin de Face Time Bourbon en 2020 et 2021, Davidson du Pont peut enfin décrocher la consécration à condition de rester au trot d'un bout à l'autre du parcours (il s'est mis au galop dernièrement dans la phase finale alors qu'il avait course gagnée) et de venir à bout d'une opposition redoutable.

Etonnant, Hohneck et Flamme du Goutier ont une belle carte à jouer

Etonnant est un bulldozer qui a impressionné dans les courses qualificatives du Prix d'Amérique en dominant notamment Face Time Bourbon lors du Prix du Bourbonnais. Il faudra compter avec lui pour la victoire. Agé de 5 ans, Hohneck est le concurrent le plus jeune de la course mais il fait preuve d'une régularité exemplaire et il est en pleine ascension (vainqueur lors de ses trois dernières courses). Il peut mener la vie dure à ses aînés. Impressionnante dernièrement dans le Prix de Cornulier (G.1) au trot monté, Flamme du Goutier possède également des moyens au trot attelé et elle est également capable de réaliser une belle performance. Derrière ce quatuor, les possibilités sont nombreuses avec notamment Galius, le vainqueur du Critérium des 5 ans (G.1), Feydeau Seven, en plein boum, Diable de Vauvert, qui revient en forme au bon moment, Rebella Matters, bonne finisseuse, sans oublier Gu d'Héripré et Délia du Pommereux, respectivement troisième et quatrième en 2021 mais qui ont besoin de rassurer.

La course du Prix d'Amérique est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à 16H20 à la radio sur RMC.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport