Prix d'Amérique Races Q5 : Etonnant monte en puissance

Ce dimanche 1er janvier à Vincennes, le Prix de Bourgogne (Q5) offrira trois places qualificatives au Prix d'Amérique Legend Race (29 janvier) pour ceux qui composeront le podium de cette épreuve.

Etonnant a des références sur la vitesse

Disputée sur 2.100 mètres autostart, cette Q5 satisfera les spécialistes de vitesse et Etonnant en est un (vainqueur de l'Elitloppet, du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur et deuxième du Prix Marcel Laurent entre autres), mais pas que, puisque le tenant du titre Cokstile sera de la partie et s'annonce dangereux même si son entourage annonce qu'il prépare le Prix d'Amérique en priorité (il est déjà qualifié aux gains).

Côté "objectif", Délia du Pommereux sera enfin déferrée des quatre pieds et s'annonce redoutable sur ce parcours alors que Vernissage Grif fera ses débuts en France avec un sacré palmarès en poche tandis que Bleff Dipa, sur sa forme, pourrait se qualifier avec un bon parcours. Pour terminer, Flamme du Goutier tentera de faire oublier son dernier départ au galop pendant que Beads et Héraut d'Armes, deux pensionnaires de Jean-Michel Bazire, joueront les trouble-fêtes en puissance.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport