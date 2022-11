Prix d'Amérique Races Qualif 1 : 17 partants pour 3 billets

Première des six courses qualificatives au Prix d'Amérique Legend Race (29 janvier 2023), le Prix de Bretagne est programmé ce dimanche 20 novembre sur l'hippodrome de Vincennes et offrira trois billets pour l'épreuve reine du trot.

Dix-sept trotteurs âgés de 4 à 9 ans s'affronteront sur les 2700 mètres de la grande piste dans cette Qualif 1 avec l'ambition de terminer sur le podium et de décrocher le précieux sésame. Deuxième du Prix d'Amérique en janvier dernier, Galius sera présenté en mode compétition pour sa rentrée (déferré des quatre pieds) et devrait jouer un premier rôle. Plaisante deuxième lors de sa première sortie du Meeting d'Hiver, Ampia Mede Sm s'annonce également redoutable. Troisième du Prix d'Amérique l'an passé, Flamme du Goutier est la jument la plus riche de la course et peut terminer dans la bonne combinaison du Quinté. La génération des 5 ans attaque en force avec cinq représentants dont Hip Hop Haufor, Hooker Berry et Hussard du Landret. Vainqueur du Critérium des 4 ans au mois de septembre, Italiano Vero sera le concurrent le plus jeune de la course. Entraîné par Jean-Michel Bazire depuis peu, l'Italien Zarenne Fas est capable de surprendre.

Le calendrier des Prix d'Amérique Races

Dimanche 20 novembre 2022 : Prix d'Amérique Races Qualif#1 (Prix de Bretagne)

: Prix d'Amérique Races Qualif#1 (Prix de Bretagne) Dimanche 11 décembre 2022 : Prix d'Amérique Races Qualif#2 (Prix du Bourbonnais)

: Prix d'Amérique Races Qualif#2 (Prix du Bourbonnais) Samedi 24 décembre 2022 : Prix d'Amérique Races Qualif#3#4 (Critérium Continental et Prix Ténor de Baune)

: Prix d'Amérique Races Qualif#3#4 (Critérium Continental et Prix Ténor de Baune) Dimanche 1er janvier 2023 : Prix d'Amérique Races Qualif#5 (Prix de Bourgogne)

: Prix d'Amérique Races Qualif#5 (Prix de Bourgogne) Dimanche 15 janvier 2023 : Prix d'Amérique Races Qualif#6 (Prix de Belgique)

: Prix d'Amérique Races Qualif#6 (Prix de Belgique) Dimanche 29 janvier 2023 : Prix d'Amérique Legend Race

: Prix d'Amérique Legend Race Dimanche 12 février 2023 : Prix de France Speed Race

: Prix de France Speed Race Dimanche 26 février 2023 : Prix de Paris Marathon Race

