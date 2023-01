Prix d'Amérique Races Qualif 5 : Délia du Pommereux victorieuse

Cinquième et avant-dernière course qualificative au Prix d'Amérique Legend Race, le Prix de Bourgogne a été riche en rebondissements ce dimanche 1er janvier à Vincennes et a été remporté par la jument française Délia du Pommereux.

Auteure d'une plaisante fin de course dernièrement lors de la Qualif 2, Délia du Pommereux était cette fois-ci déferrée des quatre pieds et évoluait sur un parcours de vitesse qu'elle apprécie (2100 mètres grande piste, départ autostart). Toujours bien placée dans le groupe de tête, elle a hérité du commandement à l'entrée de la dernière ligne droite suite à la faute du deuxième favori Héraut d'Armes, qui avait encore plusieurs longueurs d'avance, et a repoussé sûrement l'attaque de Flamme du Goutier dans les derniers mètres. Ampia Mede Sm a complété le podium. Ces trois concurrentes ont donc obtenu un ticket pour le Prix d'Amérique (Ampia Mede Sm avait déjà décroché sa qualification lors de la Qualif 1 en novembre). En s'imposant dans la réduction kilométrique d'1'09''6, Délia du Pommereux a battu le record de la course détenu par Texas Charm (1'10''0 en 2013). Cette épreuve a également été marquée par la contre-performance du favori Etonnant. Vite remis au trot après une faute en début de parcours, Etonnant a pris la tête dans la montée mais a craqué dans la phase finale et a seulement terminé huitième.

